此内容发布于2019年7月3日 下午11:20

（法新社纽约3日电） 美国波音公司（Boeing）在发生夺走346条生命的两起空难后受到严密检视，今天宣布将拨出1亿美元（约新台币31亿元）资助受波音737 MAX飞机事故影响的社区及家属。

波音说，这笔金额是将在多年内发放的「初期投资」，之后将会与地方政府及非营利组织合作，提供「生活救济费」，并促进受衣索比亚航空及印尼狮子航空坠机影响地区的经济发展。

波音受到罹难者家属提起的诉讼官司缠身，部分家属曾召开记者会或前往美国国会，为空难调查作证。

737 MAX机型在衣索比亚航空3月空难后，遭全球禁飞，目前仍没有飞机重新服役的确定时间表。美国联邦航空总署（FAA）上周在模拟测试时又发现新问题，让这款飞机重新启用的前景进一步扑朔迷离。

波音因旗下开发的737 MAX受到大幅批评，包括疑似酿成两起坠机事件的飞行处理系统「操控特性增益系统」（MCAS）。根据空难初步调查结果，这个系统在两起事件中，皆因感应器错误判读导致机鼻向下，并在起飞后妨碍机师控制。

机师说，他们没有接受MCAS系统的充分培训，这个系统没对他们公布。而美国联邦航空总署也表示，对与系统相关的感应器问题一无所知超过一年。

这笔1亿美元的金额比许多顶级737 MAX飞机的定价还低。波音表示，也将提供与员工捐款等额的资金，援助受事故影响的家庭和社区。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram