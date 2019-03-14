此内容发布于2019年3月15日 上午12:20

（法新社华盛顿14日电） 衣索比亚航空1架波音737 MAX 8客机10日坠毁，机上157人全数罹难。5个月内2起同型机空难，让737 MAX系列面临全球性禁飞，波音与各国航空公司都急于寻求止血。

波音（Boeing Co.）必须重建客户对自家产品的信心，承担起修正所需的一切成本，各航空公司也在找替代方案，接替机队里的737 MAX系列。

5个月内接连发生印尼狮航（Lion Air）189死空难及这次衣航空难，出事的都是同型机且状况类似，美国昨天终于发布波音737 MAX 8和波音737 MAX 9的紧急停飞令，以便找出事故原因。2起空难皆为起飞没几分钟便失事，让全球各飞安单位纷纷下令停飞MAX系列。

美国联邦航空总署（FAA）已下令波音公司在4月前，推出飞航软体的升级更新。

衣航空难后，波音股价连日来已下跌12%，市值蒸发近300亿美元，但目前尚无取消订单的报导。

各国航空公司则忙于因应737 MAX系列停飞的调整。美国航太谘询顾问公司蒂尔集团（Teal Group）分析师艾波拉费（Richard Aboulafia）表示，全球共有371架波音737 MAX投入使用，只占全世界2万7000架民航机的一小部分，「走马换将只是暂时性的问题」。

但飞航分析师斯库兰德（Addison Schonland）则有不同看法，认为没人会有「额外」的飞机供调度，各家航空公司势必想法设法维持航班调度，当有乘客取消机位时给予赔偿。

斯库兰德打趣说：「我在想最近退役的飞机搞不好准备再从沙漠里重出江湖。」

各家航空公司可以选择另租飞机来替代机队里的737 MAX系列，再将帐单寄给波音公司。

加通贝祥投资银行（Canaccord）的分析师赫柏特（Ken Herbert）表示，「最佳剧本」是6至8周内，波音担起从737 MAX系列转换到其他替代机的责任，负担相关租赁费用，这可能达10亿美元。

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