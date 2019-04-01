此内容发布于2019年4月1日 下午9:50

（法新社纽约1日电） 美国官员今天表示，波音公司（Boeing Co.）必须对737 MAX机型修复方案付出更多努力，才能将提案交付审查，暗示737 MAX系列客机可能将停飞更长一段时间。

美国联邦航空总署（Federal Aviation Administration）发言人在声明中说，波音必须付出更多努力，「确保已找出并妥善解决所有相关问题」。

他又说：「FAA只有在对波音提交的修复措施感到满意，才会批准软体安装。」

法新社报导，波音主管上周向媒体导览华盛顿州西雅图制造工厂时，宣扬他们提出的737 MAX修复方法，FAA今天发表的声明等同于是官僚机构摆出的「停止」标志。

波音上周提出软体变更时说，飞行员试图重新掌控飞机时，操控特性增益系统（MCAS）不会再不断做出修正，当两个攻角（Angle of attack）感应器出现不一致的讯号时，MCAS将自动切断连系。

波音急着让修复提案获得批准，让737 MAX机型复飞。

不过，FAA说，在从事更多额外工作后，预计波音可在「未来几周内」提出修复方案。FAA发言人说，之后便可让提案交付「严密的安全审查」。

波音发言人今天说，公司正持续与监管机关合作以解决问题。

发言人说：「我们正在想办法证实，我们已经找出和妥善解决所有认证要求，未来几周完成所有程序后，便可接受FAA审查。」

他说：「安全是我们的第一要务，我们将彻底且有条理地研发与测试更新软体，以确保我们投注一定心力厘清问题。」

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