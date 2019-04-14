此内容发布于2019年4月15日 上午1:35

（法新社华盛顿14日电） 美国航空公司（American Airlines）今天宣布接下来几个月每天将取消115个航班，因为该公司波音737 MAX系列客机机队停飞到8月19日。

衣索比亚航空公司（Ethiopian Airlines）3月10日空难夺走157条性命，是波音737 MAX系列客机5个月内的第两起致命空难，让波音遭外界拿放大镜检视，全球各地的737 MAX系列飞机自3月中旬起就不得再飞。

美航是美国首屈一指的航空公司，原本计划让旗下这款机型的飞机停飞到6月5日，如今延到8月19日。

美航董事长暨执行长派克（Doug Parker）在声明中说：「这115航班占美航这个夏季每日飞行量的1.5%左右。」

但他仍强调对这款飞机整体上的信心，「我们持续和美国联邦航空总署（FAA）、波音合作，有鉴于此，我们有高度信心，MAX系列飞机会在（8月19日）时间点之前重新获得认证」。

「一旦MAX系列飞机重新获得认证，我们预计将让机队中的MAX飞机重回航运备用阵容，支援夏季期间的调度。」

美航下修公司首季财报指标之一，援引受到波音737 MAX 8停飞、美国政府部分停摆和各项技术挑战的影响。

本周稍早，美航竞争对手西南航空公司（Southwest Airlines）表示，旗下34架同型飞机将在8月5日复飞。

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