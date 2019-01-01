8人跨年夜卡52公尺高空 法游乐场一夜惊魂记

此内容发布于2019年1月1日 上午6:20

（法新社法国勒恩1日综合外电报导）原本只想在跨年夜感受几分钟紧张刺激，但8名法国人压根没想到竟被困在露天游乐场52公尺高的巨型旋转臂游乐设施上，度过一夜惊魂。

香港南华早报报导，这起意外发生在不列塔尼（Brittany）勒恩市（Rennes），消防员今天黎明左右结束这场9小时惊魂记。23岁的安特旺（Antoine）获救时包着求生毯说：「时间好长，又冷又可怕。」

他说：「我从未想到能脱困，这件事让人身心受创。」

安特旺连同5名青少年和2名成人晚上坐上这个高52公尺、名为BomberMaxxx的金属旋转臂游乐设施，要感受在市中心上空大转特转。

有一名13岁女儿的母亲碧翠丝（Beatrice）说：「我们看见火花、听见很大的金属声响，担心可能发生最糟糕的事。」

设施负责人说，「一个新零件故障，导致卡住。这是起技术意外，过去从未发生过」。

他说：「好在没对顾客造成危险，唯一问题是把人救下来。」

消防员数度尝试救人，但他们带来的30公尺云梯太短。

当局后来出动直升机，在午夜前吊救起第一人。救援人员接着花数小时架起绳索系统，一一救出剩下的人，最后一名脱困者在清晨6时回到地面上。

47岁的尼可拉斯（Nicholas）获救后说：「我明年要留在家里喝香槟、吃饼干。」（译者：蔡佳伶/核稿：罗苑韶）

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