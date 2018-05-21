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此内容发布于2018年5月21日 上午7:50 最后更新 - 2018年5月21日 -07:50

（法新社加德满都21日电） 官员今天表示，先前曾因攻顶圣母峰严重冻伤而丧失9根手指的日本着名登山家栗城史多（Nobukazu Kuriki），已于第8度挑战圣母峰途中丧命。

35岁的栗城史多因身体不适提前下山，但途中与拍摄团队失联，他是本月在世界最高峰圣母峰丧命的第3位登山客。

他的摄影团队在脸书发文表示：「栗城史多没有回应无线电通讯，当我们在黑夜中从底下往上看时，我们看不见他的头灯。在2号营附近的摄影团队，循栗城史多攀登路线往上搜寻，结果发现他已因体温过低丧命。」

20日深夜，栗城已抵达海拔7400公尺，通过了通往8848公尺峰顶的沿路4个营地当中的3个。

他在脸书写道：「现在我感受到圣母峰的痛苦及困难。我欣赏它而且我正在攀登它。」

经验丰富的栗城已完成2座8000公尺高峰的单人无氧攻顶，但攻顶圣母峰总是让他受挫。他曾于2012年第4度挑战时，因严重冻伤丧失9根手指。

在尼泊尔地震引发雪崩，造成圣母峰基地营18人罹难的数个月后，栗城于2015年9月再度尝试攻顶，但恶劣天候又让他受挫。2016年及2017年又因恶劣条件，再度让他碰壁。

规划栗城探险行程的古隆（Man Bahadur Gurung）表示，他们将安排把遗体运回尼泊尔首都加德满都（Kathmandu）。（译者：实习生许文欣/核稿：刘学源）

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