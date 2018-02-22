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此内容发布于2018年2月22日 上午2:35 最后更新 - 2018年2月22日 -02:35

（法新社罗马21日电） 曾因诈欺遭定罪，也曾卷入性丑闻，但已年高81的义大利前总理贝鲁斯柯尼现在不但又重出江湖了，甚至可望在不到两周后的大选，赢得人生最后一场政治胜利。

这位媒体大亨出身的亿万富翁暂时被禁重返公职，他现在想领导右翼联盟赢得3月4日大选，再次左右义大利政治方向。

所属义大利前进党（Forza Italia）在罗马总部召开青年社运人士大会时，老贝一如往常畅所欲言：「我对选举结果很有信心，我会和中间偏右盟友合组政府。」

义大利「晚邮报」（Corriere della Sera）引述替贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）写传记的作家佛里曼（Alan Friedman）的话报导，做过3任总理的老贝，「希望退休前再赢最后一次」。

贝鲁斯柯尼领导由义大利前进党，以及北方联盟（Northern League）、义大利兄弟党（Brothers of Italy）这两个极右势力合组的右翼联盟。

近期民调显示，这个联盟支持度约3成8，居义大利3大选举团体之冠，但距离5成还有段距离，加上民调显示仍有多达数以百万计选民心意未决，他们得先赢得可运作多数，才有戏可唱。

贝鲁斯柯尼先前因2013年涉及税务诈欺被禁止参选，还被控在涉嫌买春未成年一案中贿赂证人说谎。

尽管如此，从首次掌权至今已纵横政坛1/4个世纪的贝鲁斯柯尼，直到现在，都还是义大利右派的领衔人物。

义大利前进党过去一年间支持度跃增8个百分点，来到18%。握有这个民调优势，其所属的右派联盟若需挑选总理人选，贝鲁斯柯尼将掌握主导权。

除了都渴望胜选，义大利前进党和联盟伙伴几乎没有共同点，因此贝鲁斯柯尼和联盟伙伴会提出的总理人选，将会非常不同。

罗马国际社会科学自由大学（ Luiss University）政治系主任达里蒙特（Roberto D'Alimonte）表示，贝鲁斯柯尼和北方联盟领袖萨尔维尼（Matteo Salvini）「没办法忍受彼此」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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