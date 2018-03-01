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此内容发布于2018年3月1日 下午11:20 最后更新 - 2018年3月1日 -23:20

（法新美国好莱坞2日电） 好莱坞颁奖季将于4日奥斯卡金像奖颁奖典礼来到高潮，今年不同以往，影业垄罩在性丑闻阴霾下，长年「公开的秘密」却因此首度大摊牌，典礼也格外备受期待。

过去几个月来，制片大亨温斯坦（Harvey Weinstein）遭踢爆是个频伸狼爪的性侵惯犯，一夕之间声名大挫，影业因此向横行已久的性骚风气宣战。

继今年1月金球奖遍地开花的演说之后，4日奥斯卡颁奖典礼除了一如往常的欢庆气氛，料也将充满反抗意味。去年10月起，圈内众多影星遭爆行为不检，影业大咖纷纷站出来挞伐。

影业媒体「综艺」（Variety）首席影评戴布鲁基（Peter Debruge）向法新社预料，长年来悬而未解、但圈内人尽皆知「公开的秘密」，今年将成典礼焦点。

他说：「如今这个秘密被踢爆了，今年将是个完全不同的境界。」

「我们可以期待听到一些玩笑话和政治性宣言，也可能有女性赢下大奖、抓住机会透过感言传达她们的理念。」

第90届奥斯卡金像奖（Academy Awards）将再由深夜脱口秀谐星吉米金摩（Jimmy Kimmel）出马主持，会场位于好莱坞的杜比剧院（Dolby Theatre），美国广播公司（ABC）获授权全球直播。

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