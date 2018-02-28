下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月28日 上午7:05 最后更新 - 2018年2月28日 -07:05

（法新社纽约28日电） 根据12年前出版的畅销书、普立兹得奖作品「末日巨塔：盖达组织与911之路」改编的新影集「末日巨塔」今天播映，揭露美国在2001年9月11日遭遇恐攻前的连串情报疏失。

今天播出的迷你电视影集「末日巨塔」（The Looming Tower，暂译）叙述中央情报局（CIA）和联邦调查局（FBI）之间的权力斗争，双方因不愿合作，而未能遏止19名盖达组织（Al-Qaeda）恐怖分子对世界第一超强美国发动攻击。

这19人在美国飞行学校学习驾机，事发时驾驶客机冲撞纽约世界贸易中心和华府五角大厦，造成将近3000人丧生。

这部影集今天开始在影音串流平台葫芦网（Hulu）播出，只限美国地区用户收看，每集50分钟左右，共10集。3月1日开始，美国以外的英语系国家Amazon Prime用户也可收看，其他地区观众则要等到3月9日。

这部影集探究盖达组织的新兴威胁，以及力求采取先制军事行动的中情局如何与联调局的执法力量爆发冲突。这使双方未能防范世上最血腥的恐攻行动，从而引发了至今仍胜负未分的战争。

「末日巨塔」的剧情时间点始于1998年，就在盖达组织以炸弹攻击美国驻肯亚和坦尚尼亚大使馆并造成224人丧生之前不久，并结束在让世人永难忘怀的2001年9月11日。

本书作者是「纽约客」周刊（New Yorker）记者莱特（Lawrence Wright），剧集场景从阿富汗转换到伦敦，从肯亚首都奈洛比到华盛顿，当中还穿插沙乌地阿拉伯百万富翁、盖达组织创办人欧萨玛．宾拉登（Osama bin Laden）的档案影片。

影集拍摄地点横跨3大洲、6个国家，但大多是在纽约、摩洛哥和约翰尼斯堡3地拍摄。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line