此内容发布于2019年5月15日 上午7:20

（法新社巴勒斯坦自治区雷马拉15日电） 维权人士今天呼吁巴勒斯坦支持者，至少暂时停用民宿出租平台Airbnb帐号，以抗议它并未把约旦河西岸屯垦区民宿下架。

由于以色列施压，Airbnb上月撤回下架以色列屯垦区民宿的决定。

撤回决定之举引爆反对屯垦区团体的怒火；他们认为，根据国际法，以色列屯垦区是违法的。

犹太和平之声（Jewish Voice for Peace）、巴勒斯坦公共外交研究所（Palestine Institute for Public Diplomacy, PIPD）等许多组织支持暂时停用Airbnb帐号的呼吁，这项抗议活动的规划者表示，有数千人矢言响应。

巴勒斯坦公共外交研究所执行长巴拉梅（Salem Barahmeh）告诉法新社：「我们最终希望Airbnb改变决定，但我们知道这并不容易。」

「但我认为，我们最终是要终结这种不受惩罚的文化，战争罪行和以色列屯垦区导致巴勒斯坦人流离失所，国际企业竟共谋支持。」

Airbnb拒绝置评，要媒体去看4月发出的声明。

这份声明表示，尽管公司不会禁止这些屯垦区民宿，但会将所有获利捐给慈善机构。

维权人士说，此举不能阻止屯垦区民宿主人获利。

除了20万人定居在强占的东耶路撒冷屯垦区之外，大约40万以色列人居住在约旦河西岸屯垦区，从小村庄至大城镇，规模不一。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

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