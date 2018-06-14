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此内容发布于2018年6月15日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月15日 -00:20

（法新社旧金山14日电） 美国无线业者暨宽频巨擘AT&T 今天宣布完成并购媒体娱乐集团时代华纳（Time Warner）。这桩并购案规模达850亿美元（约新台币2兆5497亿元）。

美国联邦法院12日同意这桩并购案，对首次提出反托拉斯诉讼案的川普政府而言，无疑是一波打击。

美国电信业者AT&T执行长史蒂芬生（Randall Stephenson）发布声明宣布已完成并购。

史蒂芬生指出，在这个数位内容传输至多样网路相关设备时代，创作、发布及使用影片的方式正迅速改变，这桩并购案即在这种背景下孕育而生。

史蒂芬生说：「华纳兄弟（Warner Bros）、HBO及透纳电视网（Turner）旗下有一流的创作人才。」

「结合AT&T直接面对消费者的经销优势，我们为客户提供客制化、高品质，以手机优先的娱乐体验。」

反对这桩并购案的司法部官员，虽未要求法院搁置这桩并购案，但未来仍能上诉。

联邦地方法院法官李昂（Richard Leon）12日表示，政府未能举证说明美国最大付费电视营运商AT&T和媒体娱乐巨擘时代华纳合并，将对产业竞争力造成哪些伤害。

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