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此内容发布于2018年9月16日 下午10:20 最后更新 - 2018年9月16日 -22:20

（法新社义大利米兰16日电） 葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度今天在义甲祖文特斯（Juventus）对萨苏洛（Sassuolo）一战攻进转队后的首颗进球，并梅开二度，帮球队以2比1赢球。

5届年度金球奖得主罗纳度（Cristiano Ronaldo）今夏以1亿欧元从西甲皇家马德里转会祖文特斯后迟未进球，今天下半场连进2球总算终止转队后的进球荒，也帮祖文特斯以4胜暂居义甲榜首。

不过祖文特斯边锋柯斯塔（Douglas Costa）在比赛尾声，被拍到向对方球员狄佛兰西斯哥（Federico Di Francesco）吐口水而被罚下场。

33岁的C罗于比赛第50分钟时趁门前一阵混乱，在门前仅1码的距离破网，15分钟后又在队友坎恩（Emre Can）组织的反击时踢进第2球。义甲7连霸的祖文特斯赢球后，领先第2的拿坡里（Napoli）3分积分。

C罗说：「我感到开心，我一直很努力，也知道进球终究会到来。我要谢谢真正协助我、让我适应义大利足球的队友们。」

「足球赛最重要的就是球队获胜，从皇马转队后一切相关谈论及迟未进球，让我有点紧张，有太多的期待，但我还是感谢队友们助我度过难关。」

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