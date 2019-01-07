CES将登场 美科技业今年销售额料攀新高

此内容发布于2019年1月7日 上午6:20

（法新社拉斯维加斯6日电） 美国消费电子展（CES ）的主办单位今天表示，美国科技业料将安然度过个人资讯保护信心危机和艰难的地缘政治情势，今年销售额预估将创造历史新高纪录。

美国消费科技协会（Consumer Technology Association）预测，今年美国科技业零售营收将来到3980亿美元（约新台币12兆2500亿元），这将是史上最高水准。

规模庞大的CES即将在8至11日登场，展中将见到行动运算、医疗、运动、汽车、农业和其他领域的最新科技。消费科技协会副会长凯尼格（Steve Koenig）表示：「消费电子产业目前有许多酷的东西正在发展。」

今年CES预期可见到科技业正在增强的发展趋势，例如将展示8K超高解析度电视、飙速的5G无线网路，以及如Google助理和亚马逊（Amazon）Alexa这类虚拟助理和各种装置结合。

消费科技协会市场研究部主管罗尔波（Lesley Rohrbaugh）指出，「数位助理正和每样物品结合」。

消费科技协会预测，智慧手机、智慧音箱、智慧屋、智慧手表、智慧电视、无人机、「车内科技」（in-vehicle tech）和串流服务等产品，在美国都将出现营收成长。

不过，美中贸易战引发的疑虑，和资讯处理的信任问题，持续影响美国科技业乐观展望。消费科技协会会长暨执行长夏皮洛（Gary Shapiro）表示，苹果公司（Apple Inc.）和其他美国科技公司在中国的销量骤降，暗示未来可能遭遇困难。他说：「若中国感冒，我们也会打喷嚏。」

今年CES将有4500家厂商参展，展示产品包括人工智慧（AI）、扩增实境（AR）和虚拟实境（VR）、智慧屋、智慧城市、运动装置和其他先进设备。

参观者很可能见到更炫目的电视萤幕、直觉机器人、一系列声控装置，和可弯折或卷曲的智慧手机显示器。

今年焦点之一，是可将使用者经验「个人化」的人工智慧，并应用在一份装置或一辆车上，或甚至能预测使用者想找的资讯，无论是音乐或医疗相关资讯。

然而，由于这类产品的生态系统由数据建构而成，因此脸书（Facebook）、谷歌（Google）和其他保存个人资料的企业卷入丑闻，伤害使用者的信心。

凯尼格谈论今年CES趋势时表示：「无论你身处何地，数据将是公分母。我们正过渡到数据时代。我认为情况将有点像电影『骇客任务』（The Matrix）。」这是指1999年那部卖座科幻电影。

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