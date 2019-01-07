CES展智慧型面包机 自动化更新鲜便宜

此内容发布于2019年1月7日 上午6:20

（法新社拉斯维加斯7日综合外电报导）美国消费电子展（CES）明天在拉斯维加斯开展，其中一项引人注目的新产品是智慧型面包机BreadBot，一天可制作235条面包，从混拌面团到烘烤一手包。

推出BreadBot的是美国威金森烘培公司（Wilkinson Baking Company），执行长威金森（Randall Wilkinson）表示，智慧型面包机可降低制作成本，也能为多数美国超市提供更新鲜的面包。

他说：「消费者想要最新鲜的产品，但他们不知道商店里的面包是何时出炉的。」

BreadBot的尺寸相当于一部中型车，自动化程度高于面包工厂。它可以装设在店内，因此免去供应链中的物流成本。威金森表示，物流成本可达多数面包售价的45%。

威金森烘培公司目前正与大型连锁超市与美军洽谈。威金森说，BreadBot可在军舰上为官兵提供新鲜小圆面包。

BreadBot在昨天举行的CES展前发表会上初登场。除了BreadBot，预计将在食品工业掀起一番变革的CES展品还有智慧型披萨机、智慧型咖啡机。

威金森指出，虽然BreadBot的原始设计是让它制作一般的无料面包，但它也能被改造，以生产包括法式长条在内的其他面包。

他说，未来消费者将可享用各式客制化面包，调整各类原料比例，并在一小时内取货。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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