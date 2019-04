(法新社华盛顿25日电) 美国中情局今天在IG开设官方帐号,上传首张照片是一张摆满物品的书桌,并以儿童猜谜游戏「我用小眼睛偷窥到」(I spy with my little eye)当「哏」,盼吸引年轻网路族。

中央情报局(CIA)放上一张照片,盼以诡谲与冒险元素来吸引年轻人入行-图片里的座椅摆了一顶暗指伪装的假发,另有中国和波斯湾的地图、外国钞票、供销毁机密的文件袋、写着阿拉伯文的笔记本等,大多和中情局干员现实生活中执勤使用的物品有关。

另外,照片中的桌上摆着写有「我想环游世界」照片的存钱筒。

中情局使用推特(Twitter)和脸书(Facebook)招募新血已行之有年,在IG发布照片则显示CIA致力招募更年轻一代的干员、特务和分析师。

中情局近来公开在美国各大学和业界招聘,利用IG管道能触及更多也更年轻的族群,因为大多数的重度IG用户都低于30岁。

中情局透过声明说:「我们希望激发IG用户对中情局在全球执行任务的多面性产生好奇,这些任务让我们得以到其他人所不能到的地方、做其他人所不能做的事。」

「透过这个帐号,我们让大家得以一窥情报员的生活,但是我们不能答应任何在秘密地点的自拍照。」(译者:王品轩/核稿:陈亦伟)

