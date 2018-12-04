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此内容发布于2018年12月4日 下午9:05 最后更新 - 2018年12月4日 -21:05

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦参议员今天听取中央情报局（CIA）局长对沙乌地阿拉伯记者哈绍吉命案的简报，两名共和党大咖参议员表示，他们「毫无疑问」认为是沙国王储指使谋杀哈绍吉。

中情局局长哈斯佩尔（Gina Haspel）今天向一小群参议员作简报，参议院外交委员会主席寇尔克（Bob Corker）会后说：「在我心中丝毫不怀疑是沙国王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）指使谋杀，而且从头到尾都知情。」

寇尔克说：「如果穆罕默德．沙尔曼在陪审团面前，不到30分钟，他就会被定罪。」

川普的共和党自家人最新的劲爆声明，与白宫淡化穆罕默德．沙尔曼和哈绍吉案关联性的说法不一致。批判沙国王室的异议记者哈绍吉（Jamal Khashoggi），是10月在沙国驻土耳其伊斯坦堡领事馆遭到杀害。

愈来愈多国会议员敦促总统川普应就哈绍吉案对沙国政府采取更强硬立场，亲川普的资深共和党参议员葛兰姆（Lindsey Graham）也是其中一员，今天他也参与一个小时的中情局闭门简报会，会后直言不讳针对哈绍吉之死痛批沙国王储。

葛兰姆说，王储「疯了」，他是「同谋杀害哈绍吉的最高层涉案者」。

「华尔街日报」等美国媒体报导，哈绍吉遇害前后数小时，穆罕默德．沙尔曼与时任王储首席顾问的卡塔尼（Saud al-Qahtani）互传11则简讯，中情局握有证据。卡塔尼也是指挥杀害哈绍吉15人小组的负责人。

在中情局发布报告推断是沙国王储下令杀害哈绍吉后，总统川普发布一项声明说，美沙关系以及石油市场稳定太重要了，不会因为哈绍吉案而受到动摇。

但葛兰姆说：「如果沙国政府未来很长一段时间都要由这人来掌理，我感觉很难和他们打交道，因为我认为他疯了，他是一号危险人物，他将两国关系陷于危险之中。」

他对记者表示：「杀害哈绍吉之残忍，远超过我对你说的。」

在国会议员加强施压，要求行政部门对利雅德政府采取行动下，国防部长马提斯（Jim Mattis）和国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）告诉参议员，他们并没有直接证据显示王储和谋杀案有关联。

葛兰姆直接反驳他们的评估。他说：「你们必须故意视而不见，才无法得出此案是由沙国王储手下策谋，及他本人牵涉哈绍吉命案的结论。」（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

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