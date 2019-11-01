此内容发布于2019年11月1日 下午9:50

（法新社马德里1日电） 由于智利反政府抗议升级成致命冲突，当局宣布取消主办12月的气候峰会，联合国今天表示，西班牙愿意接手主办。瑞典环保少女桑柏格得知改地点后，随即在社群媒体发文求助。

原先智利举办的联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP 25）约有2万5000名代表出席，包括瑞典环保少女桑柏格（Greta Thunberg）。

联合国气候首长艾斯皮诺萨（Patricia Espinosa）发推文表示：「我们很开心宣布缔约方会议主席团（COP Bureau）同意于12月2日到13日在马德里举行COP 25。」

为了减少碳排放而拒搭飞机的桑柏格，已经在从瑞典搭船、火车和电动车前往智利的半路上，得知地点改在西班牙后，在社群媒体发文请求搭便车到马德里。

她从美国洛杉矶发推文说：「我已经跨越半个地球了，结果发现走错路…如果有任何人可以帮我找交通工具，我会非常感激。」

历经10多天街头示威抗议后，智利总统皮涅拉（Sebastian Pinera）昨天表示，智利目前的状况不适合举办12月2日至13日的气候峰会和11月16至17日登场的亚太经济合作会议（APEC）峰会。

环保团体国际行动援助组织（ActionAid International）的辛赫（Harjeet Singh）表示，气候峰会「短短4周」后就要登场，现在才通知地点从智利移到西班牙，对来自南半球的与会代表来说「实在是阻碍重重」。

他在声明中表示：「马德里的饭店早满了，最后一刻的航班也很贵，短时间内要拿到签证也有难度。这个突然的决定很可能让权力平衡的重心倾向北半球较富有国家。」

这是联合国有关当局第2次必须临时找新地点举行会议。COP 25原本要在巴西举行，但巴西右翼新任总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）今年1月就职和预算考量，因此宣布取消主办COP 25。

APEC表示支持智利停办APEC峰会的决定，但没有提供替代方案，仅表示马来西亚将主办2020年APEC峰会。（译者：陈昱婷/核稿：卢映孜）

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