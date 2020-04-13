此内容发布于2020年4月13日 下午10:20

（法新社日内瓦13日电） 世界卫生组织（WHO）今天表示，新型冠状病毒比2009年全球大流行的新流感（H1N1）还要致命10倍，强调必须要有疫苗才能完全阻断传播。

世卫秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）在日内瓦线上记者会说，世卫一直在取得关于这个新型病毒的资讯。

2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐全球，目前夺走超过11万9000条人命，造成超过200万人感染。

他说：「我们知道2019冠状病毒疾病扩散快速，比2009年大流行的新流感还致命10倍。」

世卫表示，H1N1是2009年3月在墨西哥与美国首度发现，造成1万8500人死亡，但「刺胳针」（The Lancet）医学期刊估计，总死亡人数介于15万1700至57 万5400之间。

刺胳针的检视报告纳入世卫没有涵盖到的非洲与东南亚估计死亡。

H1N1在2009年6月宣告为大流行，在2010年8月结束，结果没有一开始预期的致命。

当时，各界赶紧研发疫苗，但在西方国家，尤其是欧洲，世卫预估每年流感流行期都会夺走25万至50万条人命的情况下，世卫遭批评过度反应。

谭德塞今天表示，一些国家的病例每3到4天就倍增，但强调如果各国致力于「提早发现个案、采检、隔离并照顾每个病例并追踪每个接触者」，疫情有望遏止。

目前全球有超过一半人口待在家中，以遏止病毒扩散，但谭德塞警告，「有鉴于我们的全球连结性，疫情卷土重来与复发的风险仍在」。

他指出，2019冠状病毒疾病虽然迅速蔓延，「但减缓的速度也更加缓慢」。

「换句话说，疫情放缓的速度比扩散的速度还慢…防控措施必须缓慢解除，在有控制的情况下撤除，不可一次解封」。

他说，「只有在适当的公共卫生措施到位」，包括有显着的追踪接触者能力时，「才能解除防控措施」。

尽管实施了各种防疫措施，世卫坦言「最终还是需要研发并传递安全且有效的疫苗，才能完全截断病毒传播」，而疫苗研制据信至少需要12到18个月。（译者：张晓雯/核稿：刘淑琴）

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