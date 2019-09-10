此内容发布于2019年9月10日 上午7:20

（法新社华盛顿10日电） 总部设在美国的保护记者委员会（CPJ）发布报告指出，非洲国家厄利垂亚是全球媒体审查最严重的国家，报告也提到北韩、中国与沙乌地阿拉伯等9国的极端措施。

法新社报导，保护记者委员会（Committee to Protect Journalists, CPJ）在报告中说，在全球最糟糕的3个政权统治下，厄利垂亚、北韩与土库曼的媒体是「国家喉舌，所有独立媒体都是流亡国外运作」。

报告说，10个对媒体审查最糟糕的其他政权，「结合诸如骚扰、任意拘留以及精密监控和锁定骇入等粗鲁手段，让独立媒体噤声」。

保护记者委员会表示，沙乌地阿拉伯、中国、越南与伊朗「监禁及骚扰记者与他们的家属，同时也进行数位监控和审查网路及社群媒体」。

这项排名的评比因素包括对民营与独立媒体的限制、刑事诽谤法、对传播假新闻的限制、封锁网站、当局对记者监控、媒体申请执照要求条件以及针对性骇入或网路恶意谩骂手段。

保护记者委员会执行主任赛门（Joel Simon）说：「网路原本应该让审查变得过时，但这种现象却没发生。」

他说：「世界上审查最严格的国家网路发达，有活跃的线上社群。这些政府结合陈旧残暴行径与通常从西方国家购买的新科技，扼杀异议并钳制媒体。」

这份报告涵盖的10个国家，还包括赤道几内亚、白俄罗斯与古巴，这些国家的政府严格控制媒体。

报告指出，在其他国家，像是饱受战火蹂躏的叙利亚、叶门与索马利亚，媒体从业条件「极度严峻」，但不必然能单独归咎于政府审查。

报告指出，在厄利垂亚，国家对广播媒体与记者取得资讯的替代管道，握有合法垄断权。像是网路或设在国外的卫星广播电台等替代资讯管道，透过政府掌控的网路服务加以管制。

保护记者委员会说，北韩领导人金正恩加强使用无线电信讯号阻断器，并升级无线电侦测设备，以防止民众分享资讯。

保护记者委员会在报告中说，沙乌地原本就在打压媒体，在实际统治者穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）王储统治下，媒体环境「急剧恶化」。

保护记者委员会说，中国拥有最精密的审查设备，报告指出中国网友受到「防火长城」阻拦，当局也会监控中国社群媒体网路并监视国际媒体记者。

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