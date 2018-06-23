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此内容发布于2018年6月24日 上午12:20 最后更新 - 2018年6月24日 -00:20

（法新社华盛顿23日电） 拜一张被抛弃的纸巾、DNA检测和遗传系谱学所赐，美国西北部华盛顿州塔科马市（Tacoma）一桩骇人听闻的少女性侵谋杀案，终于在歹徒犯案32年后水落石出。

现年66岁的哈特曼（Gary Hartman）现已落网，预计25日为强暴和谋杀指控出庭受审。

1986年3月26日，年仅12岁的威尔希（Michella Welch）与两个妹妹在公园玩耍时失踪。

警犬当天傍晚在一处深谷发现她的遗体，但调查从此陷入瓶颈，此案最终被归档为未破解的「悬案」。

直到21世纪，人类基因码DNA的研究领域快速发展，才让破解这桩悬案出现一丝曙光。

警事学家2006年设法透过命案现场搜集到的痕迹，来重建DNA样本，但未发现与任何已知嫌犯有关联。

12年后，拜遗传系谱学的庞大资料和档案库所赐，包括民众利用23andMe and Ancestry.com等公司的DNA检测工具，来追溯家族史，让这桩悬案有了进展。

塔科马警察局长蓝斯德尔（Don Ramsdell）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：「遗传系谱学透过DNA技术，将未知个档与家庭成员相匹配，藉此确认目标身分。」他说：「接着利用传统宗谱，透过公开网路资料建立家族树状图。」

这项技术帮助警方锁定一对兄弟档，他们的年纪和1986年的住处让警方怀疑他们就是命案嫌犯。警方进行跟监，并等机会来核对两人基因档案。

兄弟档之一的哈特曼不久前到一家餐厅用餐，完全没注意卧底调查人员就坐在邻桌。

哈特曼离开时，调查人员搜集他用过的纸巾，接着送到实验室进行分析，证实他的DNA与在遇害女童威尔希身上发现的相符。

皮尔斯郡（Pierce County）检察官林奎斯特（Mark Lindquist）警告犯罪者：「假如你犯了罪，还把DNA留在现场，最好现在就自首，否则我们会逮到你。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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