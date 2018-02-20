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此内容发布于2018年2月21日 上午12:35 最后更新 - 2018年2月21日 -00:35

（法新社法国麦次21日电） 距离第一次世界大战的凡尔登战役（Battle of Verdun）已过了一世纪，经亲属DNA确认身分后，当时被留在战场上的一名法国军人今天将正式下葬。

在一战罹难的官兵当中，福尼耶中士（Sergeant Claude Fournier）是经由DNA分析确认身分的第一位法国军人。英国2014年已透过这项程序，确认10名军人的身分。

福尼耶的遗骸是在2015年5月、杜奥蒙纪念馆（Douaumont memorial）兴筑期间被人发现；这座纪念馆埋葬的军人遗骸，都是在这场历时10个月的德法对战血腥战争中罹难的将士。

鉴识科学家佛里蒙特（Bruno Fremont）告诉法新社，重型推土机挖出的3具骨骸，「几乎都被完整保留下来，全部混在一块」。

鞋钉靴、刺刀、子弹、头盔和一小瓶薄荷利口酒也在这处地点现踪，还有一个属于福尼耶的军用识别牌；福尼耶是在1916年8月4日丧命，享年35岁。

3具遗骸中的其中一具，拥有一些与福尼耶军队文件纪录相符的特徵，但在进行DNA比对前，历史学家无法肯定这具遗骸就是福尼耶。

约有30万人在长达300天的凡尔登战役中丧命，据信约有8万人的遗骸至今仍埋在周遭的森林和田野下。

福尼耶今天将在隆重的军葬礼中，长眠杜奥蒙纪念馆属于他的墓地里。

福尼耶75岁的孙子艾拉德（Robert Allard）将出席这场军葬礼，他说：「我的祖父、众多英雄之一，和所有一战将士都安息吧。」（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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