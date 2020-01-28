（法新社布鲁塞尔28日电） 比利时前国王艾伯特二世（Albert II）昨天承认，他在半世纪前因婚外情生下一名女儿。之前他被迫接受DNA鉴定，结果显示比利时艺术家布勒是他的亲生女。

85岁的艾伯特二世在声明中承认，他是布勒（Delphine Boel）的「亲生父亲」，他已经决定停止从2013年拖延至今「痛苦的」亲子关系诉讼战。他在当年退位并失去豁免权。

艾伯特二世曾一再拒绝承认是布勒的父亲，布勒在走上法律途径之前，在过去的20多年宣称艾伯特二世是她的父亲。

布勒在2013年告上法院，要求艾伯特二世与后来接任的现任国王菲力普（Philippe）进行DNA鉴定，以证明自己是艾伯特二世的亲生女儿，菲力普国王的亲妹妹。

艾伯特二世去年5月同意接受DNA鉴定解决这个问题，在此之前，布鲁塞尔法院裁定，艾伯特二世若拒绝接受检测，每天要处以5000欧元罚款。

艾伯特二世的律师在昨天的声明中说，艾伯特二世「已经得知DNA检测的结果...（和）科学结论，显示他是布勒太太的亲生父亲。」

声明中说，艾伯特二世决定以荣誉和尊严结束这个由比利时上诉法院审理他的亲子关系问题的痛苦过程。

布勒的律师尤登艾尔（Marc Uyttendaele）接受RTL电视台（RTL Television）询问布勒的王室继承权时说，布勒「和其他孩子一样，具有合法性」。

他表示，「当父亲身分问题曝光时，她（布勒）的亲生父亲冷酷无情地不认她这个女儿」，因此她发动司法战，「以避免她的小孩背负这个沉重负担」。（译者：林沂锋/核稿：徐崇哲）

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