此内容发布于2019年7月18日 下午9:05

（法新社华沙18日电） 继美国之后，波兰和立陶宛今天表示，已在调查俄罗斯公司打造的热门人脸修图应用程式FaceApp是否有潜在资安风险。近来在社群爆红的FaceApp让用户体验「老化后」的自拍滤镜。

尽管设计FaceApp的人员保证这款应用程式的安全性，波兰数位事务部表示，已在「分析」FaceApp对用户个资造成的安全隐忧。

波兰数位事务部指出：「这几天来，波兰和全球的社群媒体掀起一阵浪潮，许多用户都在玩变成『老人脸』的修图。」

波兰数位事务部在网站发布声明说：「诸多专家点出，可能带来与用户隐私保护不足相关的风险。」

立陶宛副防长克沙（Edvinas Kerza）今天告诉法新社，国内网路安全有关当局也在调查FaceApp可能影响用户个资的潜藏威胁。

克沙进一步表示，FaceApp开发商已和其他俄罗斯网路公司合作，可能不会遵守欧洲联盟的资料使用规范。波兰和立陶宛都是欧盟会员国。

这款俄制应用程式也引发美国关注，联邦参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）昨天示警，并要求联邦调查局（FBI）和联邦贸易委员会（FTC）调查FaceApp是否有「国安与隐私风险」。

FaceApp目前为Google Play上最夯的免费应用程式，已超过1亿次下载量。这款应用程式于2年前推出，最近因为老脸滤镜掀起一股热潮，引发众多名人争相用来自拍。（译者：王品轩/核稿：卢映孜）

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