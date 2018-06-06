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此内容发布于2018年6月7日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月7日 -00:35

（法新华盛顿6日电） 全球最大社群媒体脸书（Facebook）遭爆允许4家中国手机大厂取得用户资料，其中包括被美国认定有国安威胁的华为，引来国会议员大力挞伐，痛批「国安沦为商业代价」。

总部设在中国的华为产品遭美军禁售，且被指有网路间谍行动疑虑。脸书昨晚证实，华为也在取得用户个资的装置制造商之列。

脸书先前声称，公司10年前就与约60家装置制造商达成协议，意在协助公司服务更深入手机市场。

尽管如此，国会议员依旧怒不可遏，表示官方基于国安疑虑，试图封锁中国企业进入国内市场的同时，脸书竟将用户个资与他们共享。

民主党籍的麻州联邦参议员马基（Ed Markey）说，新事实揭露后，祖克柏还得做更多解释。

马基表示：「祖克柏须回到国会作证，说明为什么脸书将美国人民个资和有疑虑的中国公司分享。」

「我们的隐私和国安不能沦为商业的代价。」

脸书自2009年起遭中国封锁。根据脸书说法，公司与数十家装置制造商都达成类似的资料取得协议，除了华为，还包括联想（Lenovo）、OPPO和TCL。

华为在电子邮件声明中说，公司取得的资料和其他装置制造商相同。华为过去曾称国安疑虑是捕风捉影。

「正如所有主要的智慧型手机供应商，华为与脸书合作，是为让脸书的服务对使用者而言更方便。华为从未搜集或存取脸书用户个资。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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