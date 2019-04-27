此内容发布于2019年4月27日 上午9:20

（法新社华盛顿26日电） 美国联邦调查局（FBI）局长瑞伊（Christopher Wray）今天表示，中国对美国构成最严重的情报威胁，并企图以美国利益为代价，「偷偷爬上经济阶梯」。

法新社报导，瑞伊在华府智库「外交关系协会」（Council on Foreign Relations, CFR）发表谈话时指出，中国对美国利益构成「多层次」威胁。

瑞伊说：「经济间谍活动成了我们现今反情报计画的重头戏。对手比以往更加把矛头指向我们国家的资产、资讯和思想、创新、研发和科技。」

瑞伊指出，在情报搜集方面，没有哪个国家比中国对美国构成更全面、更严重的威胁。

瑞伊说：「中国开创一种社会性途径，不择手段地自各个企业、大学和组织窃取创新成果。他们透过情报机构、国有企业、伪装的民营公司、研究生和研究人员以及各种为其效劳的人，来进行这样的勾当。」

在瑞伊发表这番谈话之际，美国和中国贸易官员预定30日在北京恢复谈判，然后于5月8日在华府续谈。

瑞伊表示，联调局56个分局几乎全数的经济间谍调查「结果都可追溯至中国，而且各行各业的调查结果皆然」。

瑞伊说：「这是违法的。这对我们经济安全构成威胁，进而威胁到我们的国家安全。这是违反法治的行为，也违反了公平和诚信原则。」

瑞伊指出，「简单说，中国似乎决心牺牲我们的利益，偷偷爬上经济阶梯」；并说，美国「绝不是中国的唯一目标」。

瑞伊表示，中国的作法具有战略性，实际上有一个正式计画，要在5年间渐次取得在关键领域的主导地位。为了达成目标，中国使用一套扩大的非传统手法，而且是合法与非法兼具。

事实上，瑞伊并非头一次提出这类警告；他1月29日在参议院情报委员会（Senate Intelligence Committee）召开的海外威胁听证会中说：「中国显然是我们目前面临最重大的反情报威胁。」

此外，针对中国的间谍活动快速增加一事，瑞伊去年11月也曾发表声明说：「中国对我们的创意、创新和经济安全构成广泛而严重威胁，没有其他国家比得上。」

瑞伊去年2月在美国参议院情报委员会听证会上表示，中国的学术间谍正渗透美国各地获取科学技术，成为全美国社会的威胁。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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