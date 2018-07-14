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此内容发布于2018年7月14日 下午5:35 最后更新 - 2018年7月14日 -17:35

（法新社华盛顿13日电） 美国联邦调查局（FBI）前律师佩吉今天赴国会私下作证，针对2016年美国总统大选竞选期间，她和FBI探员情人批评当时共和党候选人川普的简讯内容，与国会议员进行讨论。

共和党人指控佩吉（Lisa Page）和探员史卓克（Peter Strzok）在调查前国务卿希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）和后来当选总统的川普时，对川普抱持很深的偏见。

国会数月以来试图要她前往国会作证，她本周并抗拒要她公开作证的传票，后来才和联邦众议院司法委员会达成协议，同意私下作证。佩吉因和史卓克交往，而被川普称为「FBI恋人」。

佩吉今天下午快速走过记者身旁，进入众院大楼会议室，不接受记者提问。

共和党国会议员坚称她和史卓克的政治观点，妨碍他们的判断力，进而影响FBI的调查。

众院司法委员会主席顾雷特（Bob Goodlatte）在宣布这项安排时说：「早就该做成这项决定了。」

佩吉出席众议院司法委员会，以及监督暨政府改革委员会（House Oversight and Government Reform Committee）的联席会，这项约询料将历时数小时。

顾雷特说，16日将继续这项约询。顾雷特还说：「佩吉是我们调查的重要证人，我们必须听她回答她在司法部和联调局的特定决定中扮演何种角色。」（译者：刘淑琴/核稿：何宏儒）

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