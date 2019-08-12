此内容发布于2019年8月12日 下午10:20

（法新社纽约12日电） 美国联邦调查局（FBI）为调查被控性贩运的金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）狱中自杀一事，今天搜查了他位于加勒比海的私人小岛。

美国国家广播公司新闻网（NBC News）报导指出，联邦探员今天早上搜查艾普斯坦（Jeffrey Epstein）在美属维京群岛（US Virgin Islands）「小圣詹姆斯」（Little St. James）岛上的豪宅，并驾着高尔夫球车四处查看，但在法新社试图联系时，FBI发言人并未立即做出评论。

美国司法部长巴尔（Bill Barr）表示，66岁的艾普斯坦丧命之处，曼哈顿的大都会矫治中心（Metropolitan Correctional Center）有「严重违规问题」后，有了这次的搜查行动。

巴尔说：「我们将对究竟发生什么事查到底，并追究相关责任。」巴尔也指示司法部督察长调查原委。

艾普斯坦曾因召童妓被定罪，他与许多政商名流结识多年，这次被控性贩运未成年少女罪名，等待开庭审理，10日被发现死在他的牢房。

艾普斯坦被控一项性贩运未成年人罪名，以及一项共谋犯下性贩运未成年人罪名。倘若遭定罪，面临被判处最高45年徒刑。

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