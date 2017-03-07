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此内容发布于2017年3月7日 上午3:35 最后更新 - 2017年3月7日 -03:35

（法新社华盛顿6日电） 美国司法部长塞申斯等官员今天指出，联邦调查局（FBI）正在调查约300名获准入境美国的难民，怀疑这些人涉及恐怖分子相关活动。

官员之所以提供这项数据，是为了证明甫宣布的新行政命令具正当性。这项命令禁止所有难民入境120天，以检讨安全审查程序。

塞申斯（Jeff Sessions）表示：「根据FBI，现今超过300名以难民身分来这里的人，正因可能牵涉恐怖主义相关活动，受到FBI调查。」

他说：「很多打算支持或从事恐怖活动的人，会透过我们的难民计画入境。」

美国总统川普今天签署新的行政命令，除了暂缓所有难民入境120天，也从3月16日起禁止来自6个穆斯林居多数国家的公民入境90天。

1位匿名国土安全部（DHS）官员表示，这300人不属于已经在调查中、美国境内约千名受伊斯兰国（IS）团体启发或感召的「潜在本土恐怖分子」。

但这名DHS官员并未详细说明这些难民从哪里入境，或有多少人来自这6个遭新旅游禁令锁定、人口以穆斯林为主的国家。（译者：中央社许湘欣）

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