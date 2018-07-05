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此内容发布于2018年7月5日 下午6:50 最后更新 - 2018年7月5日 -18:50

（法新社华盛顿5日电） 美国总统即将对全球贸易战开出决定性一枪之际，美国中央银行官员今天示警，关税和贸易政策带来的风险和不确定性，可能对强劲的企业信心和投资造成破坏。

距离美国正式对价值数百亿美元中国货课徵高额关税还有几个小时前，联邦准备理事会（Fed）以企业对国、内外贸易政策忧虑加深，以及钢铝等物价上涨为由，在一份报告中提出警告。

联准会现致力在不引燃通膨下持续推动经济成长，但考量到美国已就钢铝和其他货品课徵关税，如今在联准会的未来展望中已见到新的忧虑徵兆。

中国已誓言对等值美国货施以报复性措施，跟随加拿大、墨西哥和欧洲联盟反击川普贸易手段而引发全球贸易战的前例。

根据联准会在6月12至13日会议纪录，联准会当时调高基准利率，为今年来第2度，并表示官员认为持续逐步升息将是「合适」之举。

制定利率的联邦公开市场委员会（FOMC）上月暗示，今年可能再调高利率两次以抑制物价上涨压力，让金融市场感到意外。不过联准会表示，逐步升息脚步仍能让经济持续扩张且创造更多就业机会。

然而，贸易争端让联准会对未来展望，增添了不安的讯号。

会议记录指出：「多数参与者提到，有关贸易政策的不确定性和风险已加重，他们担心这样的不确定性和风险最终恐对企业信心和投资支出带来负面效应。」（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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