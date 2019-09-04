此内容发布于2019年9月4日 下午8:35

（法新社华盛顿4日电） 美国联邦准备理事会（Fed）今天指出，最近几周美国经济成长速度平平，尽管美中贸易战加剧，企业仍对近期展望保持乐观看法。

然而联准会对未来的看法并非稳定不变，指出许多趋软或恶化的情况如具体徵兆般浮现，即贸易冲突正对成长造成不利影响。

法新社报导，这家美国中央银行在针对经济活动的全国调查中指出：「虽然对关税和贸易政策不确定性的忧虑犹存，但多数企业对近期展望仍抱持乐观看法。」

决策者仍意见分歧，但外界普遍预期他们两周后将再度降息，以将美国隔离于全球疲弱经济，以及愈来愈多显示川普贸易战正侵蚀经济成长的迹象之外。

联准会上个月因类似原因降息，为10年来首度放缓货币政策脚步。

这份最新出炉的「褐皮书」（beige book）指出，成长维持「适度步伐」。褐皮书搜集商业人士轶事报告和联准会辖下12个行政区的联系事项等。

由于研究在8月23日做出结论，时值华府和北京宣布互就数千亿美元商品加徵新关税，因此这份报告可能无法全然反映美中贸易冲突的急遽恶化。

根据联准会，轶事报告指出汽车销售增加、旅游观光表现「扎实」，银行放贷和商用不动产租赁成长一些。

其他产业领域方面，表现没有那么好。

农业为3项因素所苦：恶劣气候、低价和美国贸易战的不确定性。

美国经济中独强的消费者支出方面，汽车业以外「好坏参杂」；交通运输需求「减弱」、房屋销售「勉强过得去」，房屋建筑「持平」。

就全美而言，雇主抱怨难以补满职缺，同时面临提供入门级和低技能劳工较高薪资的「强劲上升压力」。

不过通货膨胀仍受到抑制。尽管若干企业表示能将物价上涨转嫁出去，但制造业者却抱怨他们这类做法受到限制。

根据褐皮书，「针对关税对影响物价的地区报告好坏不一，有些地区预期未来几个月还不会感受到这种影响。」（译者：徐睿承/核稿：刘文瑜）

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