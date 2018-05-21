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此内容发布于2018年5月21日 上午2:35 最后更新 - 2018年5月21日 -02:35

（法新社布宜诺斯艾利斯20日综合外电报导）20国集团（G20）外交部长明天在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯开会，在地主国与美国的倡议下，大会将发表一份有关委内瑞拉选举的声明。

此外，法国表示，有鉴于伊朗、叙利亚或巴勒斯坦议题意见纷歧，会议焦点将是对抗恐怖主义与气候变迁。

法国外交部今天表示，这次会谈将寻求在「国际间的重大议题上，特别是对抗恐怖主义以及对抗气候变迁」强化合作。

尽管叙利亚、伊朗和以色列-巴勒斯坦冲突等都是会谈的议题，但各国部长并不期待达成共识。

美国将由副国务卿苏利文（John Sullivan）代表出席。

在阿根廷与美国的倡议下，大会将发表一份有关委内瑞拉选举的声明。在危机重重的委内瑞拉，总统马杜洛（Nicolas Maduro）正寻求第二任期，但受到反对党杯葛。

欧洲联盟的外交事务首长茉格里尼 （Federica Mogherini）不会出席，由欧盟轮值主席国保加利亚的外交部长泽哈瑞瓦（Ekaterina Zaharieva）代表出席。

20国集团较常举行各国领袖、财政部长、央行首长会议，继2017年在德国汉堡之后，这仅是各国外长的第2次会议。

今年20国集团领袖高峰会将在11月30日到12月1日在布宜诺斯艾利斯举行。

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