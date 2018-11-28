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此内容发布于2018年11月28日 下午9:50 最后更新 - 2018年11月28日 -21:50

（法新社布宜诺斯艾利斯28日电） 20国集团（G20）峰会将在阿根廷登场，各国领袖今天陆续抵达，高峰会缭绕着美国关税对世界经济的冲击警告声浪。

美国总统川普与中国贸易战将是周末高峰会的主轴议题，但穿插戏码是各国领袖如何应对沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）的出现。

这位实际统治沙乌地阿拉伯的王储出席阿根廷高峰会，设法摆脱国际对哈绍吉命案的愤怒指责。他看起来很高兴华府「通过」对他的检验，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）表示，没有「直接」证据显示王储与哈绍吉谋杀案有关联。

蒲亭外交政策顾问表示，蒲亭总统和沙乌地王储在高峰会场外见面，将会讨论哈绍吉命案，但两人「主要目标」还是俄沙关系发展。

蒲亭也预定和土耳其总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）、联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）会谈。

白宫目前则尚未排除川普与蒲亭见面。

人权团体也等着沙乌地王储的出现，并且敦促阿根廷检察官对沙乌地领导的军事联盟在叶门的战争犯行予以起诉。（译者：纪锦玲/核稿：徐睿承）

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