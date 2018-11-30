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此内容发布于2018年11月30日 下午11:50 最后更新 - 2018年11月30日 -23:50

（法新社布宜诺斯艾利斯30日电） 美国总统川普今天出席阿根廷首都布宜诺斯艾利斯20国集团（G20）高峰会时，巧妙避开俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin），仍无法浇熄国内愈演愈烈的通俄质疑声浪。

川普原定今天在G20峰会场边会见蒲亭，但他在搭机前往阿根廷参与这场为期两天的高峰会途中，突然宣布取消这项行程，原因是华府不满俄罗斯海军上周对乌克兰船艇发动攻击。

按惯例而言，川普要避免在高峰会上与蒲亭碰面是不可能的任务，因为G20领袖不仅会共进午餐，还有其他联合活动。

不过，当所有人齐聚一堂大合照时，川普与蒲亭擦身而过时，没停下脚步。

询及稍后是否会与蒲亭说几句客套话时，川普说：「不一定。我不晓得。」

许多人并不相信这番说法，质疑川普冷落蒲亭是因为通俄案调查在国内有愈演愈烈之势，而非对乌克兰船艇遇袭一事不满，促使川普发言人桑德斯（Sarah Sanders）今天重申总统无预警改变行程的唯一理由是乌克兰。

桑德斯也抨击通俄案调查，形容这是「俄罗斯猎巫骗局」，还说这起争议「确实可能破坏我们与俄罗斯的关系」。

川普今天在G20外交行程开始前发出两条推文，愤怒否认他不正当地将商业和政治野心融合在一起。批评人士主张，这可能使他受到克里姆林宫（Kremlin）影响。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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