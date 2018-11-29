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此内容发布于2018年11月30日 上午12:20 最后更新 - 2018年11月30日 -00:20

（法新社伦敦30日电） 英国首相梅伊已飞抵阿根廷准备参加20国集团（G20）峰会，同时阿根廷当局正运用英国脱离欧洲联盟（EU）的议题，试图在英属福克兰群岛主权问题上取得进展。

梅伊（Teresa May）昨晚抵达阿根廷，这是1982年英国与阿根廷爆发福克兰战争（Falklands War）以来，首次有英国首相访问布宜诺斯艾利斯，阿根廷当局将梅伊出访视为改善两国关系的契机。

然而，福克兰群岛（Falkland Islands）3400位居民坚称，他们隶属英国主权仍是不容谈判的，他们还说自己与阿根廷之间的关系距离融冰仍很遥远。

他们有理由担心英国脱欧：假设英国在没有达成协议的情况下离开欧盟，福克兰群岛的经济可能会受到沈重打击，因为福克兰群岛相当仰赖出口免关税鱿鱼到欧盟成员国西班牙。

阿根廷外交部长佛瑞（Jorge Faurie）上月引发风波，当时他说布宜诺斯艾利斯当局将运用英国脱欧的机会，加强阿根廷对于福克兰群岛的外交努力。

阿根廷政府长期主张，距离阿根廷海岸400公里远的福克兰群岛为他们所有。1982年4月2日，当时的阿根廷军政府出兵入侵福克兰群岛，经过短暂且激烈血腥的战斗后，他们终于在6月14日向英国特遣部队投降。

佛瑞在G20峰会展开前告诉外媒，布宜诺斯艾利斯当局正与英国讨论「跟福克兰群岛建立更多连接」的可能性。

他还说：「两国之间的信心及信任仍有很大的发展空间。」

「我们期许重建双边互信…将构成某种实质措施，以讨论马维纳斯群岛（即福克兰群岛）主权的所有其他议题。」

一旦英国在2019年3月脱离欧盟，欧盟其余27个成员国就不再需要支持伦敦当局的主权立场。

同时，英国脱欧也是改善两国关系的恰当时机：英国正寻求欧盟以外的新贸易伙伴，阿根廷则需要找出摆脱经济危机的方法。（译者：陈彦钧/核稿：陈昱婷）

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