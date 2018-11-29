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此内容发布于2018年11月29日 下午9:20 最后更新 - 2018年11月29日 -21:20

（法新社布宜诺斯艾利斯29日电） 阿根廷安全部长布瑞奇今天警告，警方在20国集团峰会期间将展现对暴力零容忍的态度。布瑞奇因日前球迷破坏公共秩序迫使足球冠军战延后而遭抨击。

布瑞奇（Patricia Bullrich）在20国集团（G20）于布宜诺斯艾利斯举行峰会前夕告诉记者，安全部队已和抗议团体达成协议，表示他们会和平示威。

去年德国汉堡（Hamburg）G20峰会因暴力抗议事件蒙尘。布瑞奇被问到阿根廷是否有能力平息类似暴力情事时表示：「我们已和异议团体联系，并已达成协议，因此示威会是和平非暴力的。」

然而她也警告说：「我们不会容许暴力发生，如果任何团体试图破坏和平，我们会行动。」

社会组织和活动人士号召周末在布宜诺斯艾利斯不同地区举行反对国际货币基金（IMF）和20国集团的抗议活动，包括预定明天登场的大规模示威。

国际货币基金已同意扩大纾困提供560亿美元，协助阿根廷对付经济危机，阿根廷承诺采取严格撙节措施换取纾困，引发反弹声浪。

南美解放者杯足球赛（Copa Libertadores）24日决赛前，博卡青年队（Boca Juniors）巴士遭敌队球迷砸石攻击后，阿根廷确保G20峰会维安无虞的能力备受质疑。

数名博卡球员在暴力事件中受伤，使得与布宜诺斯艾利斯宿敌河床队（River Plate）第2回合决赛延期。

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