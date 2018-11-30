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此内容发布于2018年11月30日 上午1:20 最后更新 - 2018年11月30日 -01:20

（法新社布宜诺斯艾利斯29日电） 20国集团（G20）峰会即将登场，戒备森严的安全区及华丽仪式场地都不见印度总理莫迪（Narendra Modi）的身影，热爱瑜伽的他，正带领约4000名爱好者一同做瑜伽。

此际正是交通尖峰时刻，街上车水马龙吵杂声不断，G20地主国阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯一处会议中心可见约4000名带着瑜伽垫的群众，参加莫迪带领的瑜伽运动，现场还有70名印度音乐家组成的乐团为众人演奏。

莫迪告诉群众：「在超过24小时的旅程后，我才抵达布宜诺斯艾利斯，感谢各位的盛情，让我有宾至如归之感。」

印度为世俗国家，而莫迪这位右翼领导人盼能争取更广的印度教认同，他2014年上台后，便把推广瑜伽列为外交要务。

莫迪不但极力推广国际瑜伽日（International Day of Yoga），还成立专门推广瑜伽的政府部门，如今这项源自印度的运动，已在全球吸引大批追求身心灵力量的粉丝。

除了推广国技瑜伽外，莫迪也表示，他希望G20峰会能够在永续发展及气候变迁等国际挑战上取得进展。

他也盼与阿根廷建立更佳的关系，并于制药、能源、资讯及航太科技领域合作。

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