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此内容发布于2018年11月30日 上午8:20 最后更新 - 2018年11月30日 -08:20

（法新社布宜诺斯艾利斯30日电） 20国集团（G20）为期两天的高峰会谈将在今天展开，但会前已充满纷扰，主要因俄罗斯掀起的关系紧绷，以及美国总统川普对贸易和气候问题抱持好战态度。

全球正因连串议题而气氛高度紧绷，这些议题包括乌克兰冲突、中国贸易事务和沙乌地阿拉伯对外关系。在这样的背景下，G20成员国领袖将齐聚一堂，川普和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）都将出席会议。

不过，美俄两国领袖将不会举行单独会面。川普以俄罗斯近日扣押乌克兰船艇和水兵为由，无预警取消和蒲亭的原定会谈。

本届G20高峰会举行地阿根廷正遭逢经济危机。抗议人士已承诺，他们将会发动大规模集会对全球领袖大肆批评。由于当地最近才爆发敌对足球队球迷的暴力冲突，令人对布宜诺斯艾利斯警方控制骚乱的能力打上问号。

川普昨天已抵达布宜诺斯艾利斯。他打算以他的「美国优先」贸易方针的一项胜利，开启这次峰会行程。川普的贸易谈判人员将签署替代「北美自由贸易协定」（NAFTA）的「美墨加贸易协定」（USMCA）。

由于川普声称，美国劳工因「北美自由贸易协定」遭到欺骗，因此他谈成的「美墨加贸易协定」是一项胜利。

川普也把目光锁定中国。他准备在G20峰会期间和中国国家主席习近平举行会晤。美方已预期，明天的川习会，是中国向川普的主要贸易疑虑低头的最后期限。

这回G20峰会期间还将进行许多外交出击，包括数场双边会谈，蒲亭、日本首相安倍晋三和印度总理莫迪（Narendra Modi）都有这类安排。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）的专机因技术问题迫降科隆（Cologne），导致她将错过G20峰会开幕式。她今天已从马德里搭机启程。

参加这次G20峰会的欧洲联盟（EU）成员国领袖，将在今天上午召开会议。梅克尔的迟到，可能影响法国总统马克宏（Emmanuel Macron）欲藉这场会议筑起欧洲阵线来对抗川普的努力。

马克宏昨天拒绝认同采取「好斗、孤立主义和关闭边界」方式来因应经济挑战。

其他将参加本届G20峰会的国家领导人，还包括沙乌地阿拉伯王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）。由于对他批评最力的人士之一10月遭到谋杀，引发情势紧张，穆罕默德．沙尔曼也因此成为关注焦点。

马克宏表示，他在峰会期间和这位沙乌地王储举行场边会晤时，将会提及记者哈绍吉（Jamal Khashoggi）遇害事件。

G20消息人士透露，峰会于1日落幕时，若要与会各国领袖全数同意一份联合公报，目前看来最大障碍会是气候变迁议题。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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