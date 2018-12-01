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此内容发布于2018年12月2日 上午12:20 最后更新 - 2018年12月2日 -00:20

（法新社布宜诺斯艾利斯1日电） 阿根廷主办的20国集团（G20）峰会今天落幕，共有19国支持对抗气候变迁的巴黎协定，仅美国重申退出。

峰会最终公报其中一段写道：「美国重申决定退出巴黎协定（Paris Agreement）。」

公报还提到，所有其他G20成员国同意实施「不可逆转的」巴黎协定。

除了固守自身立场，美国政府官员还说他们看到越来越多不同意见，即使公报拥有19个国家支持2015年通过的巴黎协定，且只有美国反对。

一名白宫高阶官员表示，在气候变迁议题对抗美国的「联盟」已开始出现摩擦，他还说包括土耳其、俄罗斯和沙乌地阿拉伯在内的数个国家，在最终支持巴黎协定前一直犹豫签署公报。

这位不具名官员指出：「我们特别保留一段声明，以解释我们的立场，为何退出这项扼杀就业的巴黎协定。」且重申美国总统川普谴责巴黎协定不利于美国商业利益。

他还说道：「我认为就全盘考量而言，这真是个巨大的成功。」

美国在前总统欧巴马（Barack Obama）执政时期加入巴黎协定，目前尚未正式签署协定的最大污染国家是俄国，土耳其和伊朗也都还没签署。

一名知悉协商过程的法国消息人士稍早指出：「一定数量国家在确认他们对于巴黎协定的承诺显得犹豫不决，所以保住19国支持协定是今晚的大战之一。」（译者：陈彦钧）

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