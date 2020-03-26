此内容发布于2020年3月26日 下午6:50

（法新社利雅德26日电） 20国集团（G20）成员国今天表示将倾注5兆美元来对抗武汉肺炎疫情大流行，誓言建立「联合阵线」对抗冠状病毒。

美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin ）参与由沙乌地阿拉伯国王沙尔曼（King Salman）主持的紧急视讯会议，期间沙尔曼要求各国合作，不过沙尔曼也面临终结石油价格战的压力。沙乌地和俄罗斯之间的油价战争已打乱能源市场秩序。

外界批评G20各国在因应2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称武汉肺炎）疫情方面动作迟缓。这波大流行疫情至今已造成全球逾2万3000人死亡，也对金融市场造成巨大冲击，全球逾30亿人口都被禁足在家。

G20领袖视讯会议结束后在联合声明中表示：「我们坚定承诺要展现联合阵线来对抗这个共同威胁。」

「我们将向全球经济挹注逾5兆美元，作为针对财政政策、经济措施和保障计画的一部分，来抵抗大流行疫情造成的社会、经济和财政冲击。」

中国外交部说，5兆美元这个数字是G20各国施行财政振兴方案的总金额，还表示中国部分就占3440亿美元。

由于各界日益担心无法进入资本市场或缺乏适当医疗设备的较贫穷国家，G20领袖也承诺和国际货币基金（IMF）等组织合作，实施「健全」财政方案来支持开发中国家。

沙尔曼说：「我们有责任对开发中国家和最低度开发国家伸出援手。」

蒲亭则要求各国在疫情期间「暂停」制裁措施，并对G20领袖群表示这是「攸关生死」的问题。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）在推特上表示，将推出「强力倡议」，协助非洲国家处理这场危机。（译者：李佩珊/核稿：卢映孜）

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