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此内容发布于2018年12月1日 上午1:20 最后更新 - 2018年12月1日 -01:20

（法新社布宜诺斯艾利斯30日电） 20国集团（G20）高峰会今天登场，贸易、气候变迁及乌克兰议题分歧，让世界领袖之间更形对立，美国总统川普成为箭靶，而沙乌地阿拉伯大权在握的王储也是尝尽冷暖。

占全球经济产值8成的G20今天在阿根廷展开为期两天的峰会，领袖齐聚一堂，面临G20自10年前在金融危机动荡中举行首届峰会以来最严重分歧。

川普因破坏20国集团昔日在贸易和气候变迁议题上的团结而遭受抨击，不过他的「美国优先」政策取得一大胜利，顺利与加拿大及墨西哥签署新版北美贸易协定。至于美中贸易战，川普在明天晚宴与中国国家主席习近平会面前夕，宣称看到「好兆头」。

新华社报导，习近平在峰会上重申，「将坚定不移推进新一轮改革开放，保护智慧财产权，主动扩大进口」。他强调，20国集团要坚持开放合作、伙伴精神、创新引领和普惠共赢，以负责任态度把握世界经济大方向。

这场高峰会登场时按惯例拍摄大合照，领袖关系从彼此互动中可见端倪。

俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）和沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）在拍照后满脸笑容，热情洋溢地与彼此握手的影像迅速在网路疯传，宛如许久未见的好友重逢。

这场峰会也象徵沙乌地王储在异议记者沙绍吉（Jamal Khashoggi）10月初于沙国驻伊斯坦堡领事馆遇害后，迅速回归国际舞台。法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和英国首相梅伊（Theresa May）都在峰会期间向沙乌地王储提起沙绍吉命案。

而在布宜诺斯艾利斯其他地方，随着阿根廷面临痛苦的经济危机，通膨和失业率节节攀升，数以万计抗议群众和平示威，谴责政府砸数百万美元主办这场峰会。

他们游行手持的标语可见矛头指向川普和国际货币基金（IMF）。阿根廷以严厉的撙节措施为代价，换取IMF纾困。

蒲亭则因俄国安全部队扣留3艘乌克兰船艇事件而受到压力。他谴责外界「恶毒地」运行制裁和贸易保护主义，为这两天的剑拔弩张气氛定调。

他们的目标很明显就是川普，归咎他将G20于10年前提倡的稳定性毁于一旦。

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