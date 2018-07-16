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此内容发布于2018年7月16日 上午7:50 最后更新 - 2018年7月16日 -07:50

（法新社渥太华16日电） 世界七大工业国集团的外交部长表示，马来西亚航空公司的MH17班机2014年在乌克兰上空遭击落，俄罗斯必须「为这起空难事故负责」，并且全力配合查明真相和伸张正义。

七大工业国集团（G7）外长昨天发布这项声明，正值美国总统川普与俄罗斯总统蒲亭今天展开峰会前夕，也是2014年7月17日这起空难的4周年纪念日之前两天。这班客机遭击落，造成机上共298名乘客和机组人员全数罹难。

G7外交部长表示，联合调查得到「让人信服也很令人不安的重大」发现，显示俄罗斯涉入这起空难事故。

这项声明表示：「澳洲和荷兰呼吁俄罗斯要为这起空难事故负责，并且全力配合相关程序，为MH17客机罹难者及他们的亲属查明真相和伸张正义，我们对此一致支持。」

荷兰领导的调查5月作出结论指出，这班客机遭受一枚山毛榉地对空飞弹（Buk）攻击，而这枚飞弹是由驻在库斯克市（Kursk）的俄罗斯第53防空飞弹旅（53rd Anti-Aircraft Rocket Brigade）所控制。

俄罗斯认为这项调查的结论「毫无根据」。

MH17客机为定期航班，由阿姆斯特丹飞往吉隆坡的途中，在距离俄罗斯边境50公里的乌克兰东部上空遭击落。（实习编译：黄于珊/核稿：林治平）

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