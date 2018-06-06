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此内容发布于2018年6月6日 下午6:50 最后更新 - 2018年6月6日 -18:50

（法新社渥太华6日电） 法国总统马克宏及加拿大总理杜鲁道今天在渥太华表示支持「强健的多边主义」。七大工业国集团（G7）高峰会即将登场，届时美国总统川普的强势贸易政策势将引发不满。

为展现加法同一阵线，这两位40多岁的领导人于声明中表示，他们「支持以强健、负责及透明的多边主义因应全球挑战」。

两人预定今天举行正式会谈及私人晚宴，并于明天上午举行联合记者会。

川普上周决定对美国最亲密的盟友，包括加拿大、欧洲联盟（EU）及日本徵收钢铝进口惩罚性关税，马克宏（Emmanuel Macron）与杜鲁道（Justin Trudeau）的会谈内容可能聚焦于此。

为反击美国课钢铝关税，这些盟友不是已对美国商品课税，便是扬言如此，及向世界贸易组织（World Trade Organization）挑战美国的贸易措施来回应。

马克宏及杜鲁道皆曾试图游说川普勿徵关税。

G7高峰会8日、9日将在距离魁北克市（Quebec City）140公里的小镇拉马尔拜（La Malbaie）登场，届时英国、加拿大、法国、德国、义大利、日本和美国领袖都将与会。

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