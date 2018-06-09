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此内容发布于2018年6月10日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月10日 -01:05

（法新社魁北克市9日电） 美国总统川普拒绝提出共同声明，并推文苦酸主持七大工业国集团（G7）峰会的加拿大总理杜鲁道，G7峰会今天在一片闹哄哄的声音中落下帷幕，再度点燃全球贸易战烟硝味。

G7其他成员国发表联合公报后不久，川普在座机空军一号（Air Force One）上推文炮轰杜鲁道（Justin Trudeau）。

尽管G7成员国意见分歧，峰会气氛紧张，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和德国总理梅克尔（Angela Merkel）坚决抵抗川普对全球贸易体系的攻击，川普离开后，外界以为各方已达成妥协。

欧洲代表团官员迅速向法新社提供联合声明副本，并在川普推文前，将声明内容公布在网路上。声明内文以「我们七大工业国集团领袖」开头，并盖章「批准」。

然而，川普的爆炸性推文暗示任何协议都宣告破局，他或多或少地明确威胁要对进口车辆实施制裁，将激怒美国表面上的盟友，尤其是进口许多汽车到美国庞大市场的德国和加拿大。

这引起国内外关注。川普推文后不久，美国共和党重量级联邦参议员马侃（John McCain）推文回应。

马侃推文说：「致我国盟邦：美国两党多数成员依然倾向力挺自由贸易、全球化和基于70年共享价值支持我国的盟友。即便我国总统不支持，美国人仍与你们站在同一阵线。」

川普声称，美国不得不课徵金属关税，因为根据现有协议，美国就像人人争相掠夺的「小猪扑满」，但其他G7领袖也展现决心，矢言保护「以法治为基础」的国际贸易体系。

G7各国领袖则对峰会结果摆出一副若无其事的姿态。

梅克尔说：「对我们来说，重要的是落实以法治为基础的贸易体系」。

马克宏则说，相关作业将持续展开。2019年的G7峰会在法国西南部城市比亚里兹（Biarritz）登场。（译者：刘文瑜/核稿：郑诗韵）

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