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此内容发布于2018年6月9日 下午6:20 最后更新 - 2018年6月9日 -18:20

（法新社加拿大拉马尔拜9日电） 在加拿大召开的七大工业国集团（G7）高峰会今天闭幕，发表联合声明誓言对抗保护主义和削减贸易障碍。由于美国执意对盟邦祭出钢铝关税，使得这次集会成为分裂峰会。

美国和地主国加拿大及欧洲于两天峰会期间，不时爆发激烈争执，峰会最终发表联合声明，试图掩饰分裂。但加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）证实，他将会推动对美国祭出报复性关税措施，回应美国对加拿大课徵钢铝关税，让试图传达至少表面上团结的努力显然破功。

8页联合声明也内含多项共同承诺，致力确保伊朗「绝不会寻求、发展或取得核武」以及要求俄罗斯停止破坏西方民主等。

此外，G7领袖也同意，在美国总统川普去年决定退出巴黎气候协定后，G7间对气候变迁议题存在分歧，进一步凸显美国与其他6国间的分裂。

在峰会期间，川普被指控意图破坏奠基于规范的国际秩序，但最终声明却强调「以规范为基础的国际贸易体制扮演重要角色」，并承诺「持续致力对抗保护主义」。

但显然是顾虑到川普的主张，最终声明也承诺，将致力推动世界贸易组织（WTO）尽速改革。川普先前指责，WTO对美国而言形同「灾难」。

声明说：「我们决致力于WTO的现代化，让它尽快更为公正，我们将竭力减少关税障碍、非关税障碍以及各种补贴。」

杜鲁道在峰会闭幕后的记者会上坦承，与川普存在重大分歧。杜鲁道说：「我们本周末从事的是，共聚一堂，挽起袖子，搞清楚我们全都能同意的共识语言。显然，川普总统将会持续说他所说的话。」

杜鲁道表示，他已告诉川普，「很遗憾但必须绝对明确和坚定表明，我们将会推动于7月1日采取报复措施，针对美国对我们不合理施加的关税，祭出等同关税。」

川普提前离开G7峰会，转往新加坡准备与北韩领袖金正恩举行双方首次峰会。但川普于座机飞离加拿大后所发推文显示，他根本无意在任何贸易纷争打退堂鼓。

川普说：「美国绝不会容忍其他国家对其农民、工人和企业施加庞大关税和贸易障碍，同时把它们的产品免税出口到我国。我们已忍受贸易滥用（Trade Abuse）几十年，那够长久了。」

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