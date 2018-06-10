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此内容发布于2018年6月11日 上午12:35 最后更新 - 2018年6月11日 -00:35

（法新社华盛顿10日电） 七大工业国集团（G7）峰会落幕，在这次峰会地主加拿大扬言对美国祭报复关税后，美加这对亲密邻邦的骂战升温，美方批加拿大总理杜鲁道背后插刀，但盟邦则都认为美国该负责。

杜鲁道（Justin Trudeau）稍早在峰会闭幕后的记者会上坦承与美国总统川普有重大分歧，还说已告诉川普，加国会于7月1日对美国不合理施加的关税，祭出等同关税报复。杜鲁道的谈话让川普气炸，放话美国不会遵守G7峰会的联合公报。

川普的首席经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，川普会从与盟邦在G7峰会达成的联合公报里抽身，是因杜鲁道的「背叛」，形同让川普在与北韩领导人金正恩的峰会前示弱。

川普的贸易顾问纳瓦洛（Peter Navarro）则以更难听的字眼呼应柯德洛。纳瓦洛说：「地狱会为所有拿不老实外交政策对待总统川普、还试图在他背后捅刀的外国领袖，留一特殊位子。」

德国总理梅克尔今天接受德国公广「德国第一电视台」（ARD）访问时表示，川普背离G7联合公报「发人深省，令她略感灰心」，但她也说这并非G7的末日。

法国总统马克宏办公室今天也回应，国际合作不能受「愤怒与随口说说的话」支配。

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