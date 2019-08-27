此内容发布于2019年8月27日 上午5:05

（法新社巴西利亚27日电） 7大工业国集团（G7）昨天在法国高峰会上同意金援巴西2000万欧元（约新台币7亿元），助灭亚马逊森林大火。巴西文官厅长罗连佐尼表示，欧洲或许想藉金援满足殖民主义野心。

罗连佐尼（Onyx Lorenzoni）呛G7峰会东道主法国及其总统马克宏：「巴西是民主、自由国家，从未施行殖民和帝国主义，但这或许是法国人马克宏的目标。」

「我们（对提案）表示感谢，但那些资源用在给欧洲造林或许会比较适得其所。」

罗连佐尼进一步讥讽说：「马克宏连发生在世界遗产教堂的可预见大火都无法避免了，还想教导我们国家什么？」他指的是发生于4月的巴黎圣母院大火。

巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）已表态拒绝G7援助，并质疑金援的真正意图是让亚马逊地区归属国际，「仿佛巴西是一处殖民地或无人地」。

波索纳洛更批评主张对亚马逊大火立即采取积极行动的马克宏抱持「殖民主义者心态」。法国位于南美洲的海外属地圭亚那境内也有雨林，因此巴黎当局认为亚马逊大火直接关系其利益。

根据巴西国家太空署（INPE）披露的卫星资料，今年1月至8月，在亚马逊法定地区（Amazonia Legal）发生超过7万5000起森林火灾，与2018年同期相比增加84%。亚马逊热带雨林为全球最大，有「地球之肺」称号。

然而，波索纳洛近1个月以来先是质疑INPE的数据，接着又指控环保团体涉及这些火灾，环保人士则指责波索纳洛鼓励矿工和伐木工故意酿灾，以利进一步开发土地。

巴西环境部长萨勒斯（Ricardo Salles）原先表示，欢迎G7提供金援以对抗延烧95万公顷的亚马逊大火，但在波索纳洛召集部会首长举行会议后，巴西政府态度丕变。（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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