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此内容发布于2018年6月10日 上午1:35 最后更新 - 2018年6月10日 -01:35

（法新社拉马尔拜9日电） 七大工业国集团（G7）高峰会今天闭幕，峰会期间一个场景现在社群网站上爆红，不同角度拍摄的照片，讲出截然不同的故事。

这个场景中，美国总统川普坐在一群政府高官中间，一张狭长桌子的另一边，站着德国总理梅克尔（Angela Merkel）、法国总统马克宏（Emmanuel Macron），他们手上拿着文件，正在争辩他们的立场。

美国白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）最先发布照片。

这张美国版本的照片里，川普脸部表情平静，身体后靠展露自信，带着怀疑与几近嘲讽的姿态，双手交叉在胸前，拒绝眼前向他弯腰恳求的其他领袖。

同样这个场景，法国总统马克宏办公室在10分钟之后贴出照片，提供不一样的观点。

法国版本照片从另一边拍摄，马克宏正对着川普侃侃而谈，运用手势强调重点，其他领导人看着马克宏，似乎很认真在聆听。梅克尔的脸正好被一个官员的头挡住了。

不过法国版马上变得没看头，因为德国总理梅克尔的公关团队带了一个强力武器。今年世界摄影新闻奖得主、为德国政府担任摄影师的丹佐（Jesco Denzel）。照片显示，梅克尔霸气镇住全场。

德国版本照片里，梅克尔双手撑在桌上，从上而下逼向川普。而川普看起来有点紧张，抬头望向梅克尔，木然听她讲话。而马克宏的脸被人群挡住，英国首相梅伊（Theresa May）在这张照片里隐形了。

义大利总理孔蒂（Giuseppe Conte）的版本相对客气些，或许反映他出任总理不过3天。照片中他手抓着文件，和梅克尔、马克宏交谈。

那东道主加拿大怎么看呢？根据下午2时过后不久在总理杜鲁道（Justin Trudeau）帐户发布的照片，身为G7轮值主席，或许加上他们维和的传统，加国这张从一侧拍摄的照片显示川普平等对待其他国家领袖。

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