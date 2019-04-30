此内容发布于2019年4月30日 上午8:20

（法新社首尔30日电） 南韩三星电子5日推出Galaxy S10 5G手机，但南韩一名用户在网路贴出这款手机烧毁的照片，他说手机无缘无故自燃，三星则宣称那是外部冲击造成，不是手机故障所致。

三星电子（Samsung Electronics）告诉法新社，这名用户的Galaxy S10 5G会烧毁是因为「外部冲击」造成，并不是手机内部故障所致。

但在网路贴出手机烧毁照片的李姓男子声称，他的Galaxy S10 5G「无缘无故」燃烧。

李姓男子告诉法新社：「开始闻到烧焦味时，我的手机放在桌上，之后迅速冒烟。」他还指出：「当我拿起手机时不得不把它丢到地上，因为手机太烫了。」

他说，自己没有对手机做任何事情。由于手机内部的一切都被烧毁，因此无法修复。

李姓男子更声称，三星拒绝赔偿。Galaxy S10 5G售价高达1200美元（约新台币3万7000元）。

三星5日推出Galaxy S10 5G，当时宣称是全球首支第5代行动网路技术（5G）手机。

另外，三星原定26日在美国发售Galaxy Fold摺叠萤幕手机，但因为传出萤幕有破裂、隆起和画面闪烁等状况，三星于22日宣布延后上市，还说手机「需要进一步改善」。（译者：陈彦钧/核稿：刘学源）

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