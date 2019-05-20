此内容发布于2019年5月20日 上午8:50

（法新社旧金山20日电） Android作业系统开发商谷歌今天表示，他们遵守美国政府对华为禁令的同时，将继续提供现有华为手机用户Google Play等服务。

美国川普政府15日以国家安全为由，将全球第2大手机制造商中国华为技术公司和70家附属事业列入贸易黑名单，使其极度难以向美国企业采购零组件和技术，除非获得政府许可。

这项禁令意味，采用谷歌（Google）Android作业系统的全球华为手机和平板电脑，不仅无法继续取得系统更新，也很可能不再能继续使用Gmail、YouTube、Google地图和Chrome浏览器等热门Google应用程式（app），除非获得特别授权。

不过，Google的Android官方推特（Twitter）帐号今天对华为的行动装置用户宣布：「我们向您保证，我们遵守美国政府所有规定同时，您现有华为装置里的Google Play和Google Play安全防护（Google Play Protect）等服务将继续运作。」

华为今天也发布声明表示，将「继续提供」全球所有现有智慧手机和平板电脑用户「安全更新和售后服务」，包括还未卖出的装置。但针对未来贩售的产品，华为则未提出说明。

华为声明还写道：「我们将继续建立一个安全永续的软体生态系统，以提供最佳经验给全球所有用户。」

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