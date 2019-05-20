此内容发布于2019年5月20日 上午10:20

（法新社巴黎20日电） 受到美国政府禁令影响，谷歌（Google）将停止供应中国手机大厂华为Android作业系统更新和热门软体。这不仅将影响华为和其数以亿计全球手机用户，Google也可能受到冲击。

美国和中国间火热的贸易战，战场延伸到Google和华为间的合作关系。由于川普政府以国家安全为由，将华为列入贸易黑名单，使得美国企业几乎无法继续供应华为零组件和技术。

这意味华为手机用户将开始无法再使用Google独家提供的服务，例如Gmail和Google地图；未来也无法让手机进行Android系统更新。Google已表示将遵守美国政府命令，并「正在检视可能的影响」。

根据市场数据追踪公司顾能（Gartner）统计，华为去年共卖出近2亿300万支手机，较2017年的1亿5000万支跃增。华为已取代制造iPhone的美国苹果公司（Apple Inc.），跃身全球第2大手机厂商，威胁三星（Samsung）的龙头地位。

市场研究公司国际数据资讯（IDC）统计，华为今年第一季已销售5900万支手机。

华为手机用户未来恐怕无法获得Google释出的Android系统重大更新。不过华为目前表示，将继续提供用户安全更新。

华为未来将只能取得软体修补程式，并从Android的开放原始码计画发布这些修补，而无法获得Google掌握的专有技术资讯，意味华为手机内的Google应用程式恐变成无法使用。

另一方面，Google的地图、Gmail和其他软体服务，帮助Google的Android应用程式在行动装置市场建立领导地位。Google切断和华为关联，便恐怕无法继续取得全球华为手机用户提供的资料，这些资料能为Google 带来营收。

为了绕过Google禁令，华为最终可能必须开发自家作业系统，如同苹果为iPhone开发的iOS。但这并非一蹴可几。

美国微软公司（Microsoft Corp.）便提供一个值得借镜的例子。他们在2010至2017年间尝试吸引消费者购买搭载其Windows作业系统的手机，但这些手机从未热销，微软最后也终止这个作业系统计画。

然而，华为比微软有更大优势，华为在手机市场渗透率比当年微软大得多。

软体开发人员则可能得推出专为华为手机设计的应用程式版本。华为或可根据目前可取得的开放原始码版本，开发一个新的Android家族分支。但这些都需要花时间。

小米和Oppo等其他中国智慧手机制造商，将密切关注事件发展。若华为拥有自家作业系统，可以想见这些中国手机厂会有兴趣加入，以免未来也受到美国政府或企业的行动影响。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram